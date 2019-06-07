القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
الكرازة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:10 م

القس بولس حليم: البابا تواضروس يترأس غدًا رسامات أساقفة جددًا

القس بولس حليم
القس بولس حليم
مونيكا جرجس
dostor.org/2656579

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس غدًا السبت والأحد، سيامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، للمرة الثانية من نوعها عقب تجديدها في شهر نوفمبر الماضي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وأضاف القس بولس حليم أن البابا تواضروس الثانى يقوم خلال طقس السيامات، بسيامة كل من: القمص إيلاريون البراموسي، أسقفًا للبحر الأحمر، والراهب بولس البراموسي، أسقفا لمونتريال وكندا، والراهب ميخائيل المحرقي، على إيبارشية منفلوط، والراهب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء باخميم، مع تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب أفريقيا.

واتفق غالبية أساقفة الكنيسة المجمع المقدس بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على جميع ترشيحات البابا تواضروس، للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم بها منذ عدة أيام، ومنح البابا تواضروس، يوم الأحد الماضي، مهلة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضى، لأساقفة المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين سيتم سيامتهم.

القس بولس حليم: البابا تواضروس يترأس غدًا رسامات أساقفة جددًا
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

أيام الخلاص.. ماذا يفعل المسيحيون فى «أسبوع الآلام»؟

منذ 7 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 8 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 9 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 9 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 9 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

الآن

بعد صورة الشاطئ.. "صلاح" خارج قائمة الفراعنة أمام تنزانيا

1817 لجنة وغرفة عمليات مركزية.. تفاصيل استعدادات "التعليم" لماراثون الثانوية العامة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين فى"السحر والجمال"

"جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة بسبب إجراءاتها ضد "هواوى"

ads
الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

ألبومات الصور

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

رياضة

أوكرانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بالفوز على كولومبيا

ويليان بديل نيمار في كوبا أمريكا

مالك فيورنتينا الجديد يؤكد تمسكه ببقاء كييزا مع الفيولا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

الرئيس نيوز

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

تفاصيل وساطة رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وجولة جديدة خلال أسبوع

4 أسئلة حول زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى إيران

كشكول

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة

جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني غداً

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في التربية الدينية للثانوية العامة

تفاصيل اجتماع رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

وكيل تعليم الفيوم يمنح عامل شهادة تقدير ويحيل 4 للتحقيق

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

نوم الأطفال نهارا يؤثر إيجابيا فى ذكائهم

مقالات الرأي
ميخائيل-بهيج-مرقص

​ مينا اسعد كامل يكتب: المسيحية ومصر القديمة

مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎