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اقتصاد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:08 م

تراجع معدل البطالة في كندا خلال مايو 0.3%

تراجع معدل البطالة
أ ش أ
dostor.org/2656578

تراجع معدل البطالة في كندا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة شهر إبريل الذي سبقه ليسجل 5.4%، طبقا لوكالة الإحصاء الكندية.
وأشارت الوكالة إلى أن سوق العمل الكندية وفرت 27700 وظيفة خلال الشهر الماضي، مشددة على أن هذا هو أدنى مستوىً لمعدل البطالة في كندا منذ عام 1976 عند بدء تسجيل البيانات.
وارتفع عدد الذين يعملون لحسابهم الخاص بشكل مستقل بـ61500 شخص، فيما تراجع عدد موظفي القطاع العام بـ13100 وعدد موظفي القطاع الخاص بـ20700.
وسجل التوظيف في كندا ارتفاعا بمقدار 453 ألف وظيفة، أو 2.4 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2018، مع مكاسب في العمل بدوام كامل وبدوام جزئي.
وانخفضت فرص العمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بمقدار 22 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي. وكان معدل بطالة الشباب 10 في المائة خلال الشهر، ويأتي الانخفاض في عمالة الشباب بعد عدة زيادات ملحوظة منذ بداية عام 2019.

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