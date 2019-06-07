أوكرانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بالفوز على كولومبيا

تغلب منتخب أوكرانيا لكرة القدم (تحت 20 عاما) على نظيره الكولومبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد "ميجسكي"، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها بولندا في الفترة من 23 مايو إلى 15 يونيو الجاري.

أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم دانيلو سيكان في الدقيقة 11، وكانت هناك حالة طرد للاعب كولومبيا، جوان كاربونيرو، في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، تنتظر أوكرانيا الفائز من مواجهة إيطاليا ومالي لملاقاته في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.