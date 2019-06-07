وائل كفوري ينفصل عن زوجته على الهواء

أعلنت المذيعة ريما نجيم الجدل، عبر برنامجها على إذاعة "صوت الغد"، انفصال المطرب وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة رسميًا.



وقالت ريما: "أريد أن أعلن بصفتي الشخصية أن وائل كفوري رجل مُطلق رسميًا على الورق.. هو عنده عيلة حلوة وبنتين زي القمر وزوجة سابقة علاقتهم جيدة.. وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".





كان وائل كفوري وأنجيلا بشارة قد تزوجا مدنيًا في قبرص عام 2011، ورزق منها بابنتين "ميشيل وميلانا"، وتكررت شائعات الانفصال خلال السنوات الماضية.