رئيس الوزراء الكندي يناقش مع ماكرون التطورات في فنزويلا

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 75 ليوم الإنزال في نروماندي بفرنسا، عددا من المواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة في فنزويلا، ومكافحة التطرف العنيف، والوضع في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن ترودو رحب بالتزام الرئيس الفرنسي ببدء عمل الاتفاقية التجارية والاقتصادية الشاملة على الفور، حيث أكدا أهمية زيادة التجارة بين كندا وفرنسا منذ دخول الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة حيز التطبيق المؤقت في سبتمبر 2017.

كما رحبا بالتقدم الذي تم إحرازه في شراكة المناخ والبيئة بين كندا وفرنسا وناقشا كيف يمكن للبلدين تعزيز تعاونهما.

وشملت المباحثات بين الجانبين تبادل وجهات النظر حول مجموعة من الأولويات الدولية الملحة، بما في ذلك دعم النظام التجاري الدولي، وقمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر وقمة مجموعة السبع التي ستستضيفها فرنسا في أغسطس.