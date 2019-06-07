هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

قال هانى رمزى، المدرب العام لمنتخب مصر، إن هناك محاولات جدية لنقل ودية المنتخب أمام غينيا إلى استاد القاهرة، لتكون بروفة قوية لمباراة الافتتاح، وحتى يتسنى للاعبين التعود على أرضية الملعب والتخلص من «الرهبة النفسية»، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية خلال يومين.

وأضاف «رمزى»، لـ«الدستور»، أن مجموعة مصر فى البطولة «ليست صعبة من الناحية النظرية، لكن كرة القدم علمتنا أنه لا يوجد فريق كبير وآخر صغير»، لافتًا إلى أن «الفيصل هو الأداء فى الملعب».

■ ما تقييمك لمجموعة مصر فى بطولة الأمم الإفريقية؟

- ليست صعبة من الناحية النظرية، لكن كرة القدم علمتنا أنه لا يوجد فريق كبير وآخر صغير، وأن الفيصل هو الأداء فى الملعب.

وأنا أرفض بشدة وصف مجموعتنا بـ«السهلة»، وأعد الجميع بتعامل جاد مع المباريات الثلاث التى نستهل بها مشوارنا فى البطولة، سواء مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى أو الكونغو الديمقراطية وأوغندا فيما بعد.

■ هل ترى مباراة زيمبابوى الأصعب من بين المواجهات الثلاث فى المجموعة؟

- بالفعل، لأنها مباراة الافتتاح، وبالتالى ستكون هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين بسبب الحضور الجماهيرى الكبير، لأن البطولة تقام على أرضنا والمباراة ستقام فى العاصمة، ولا بديل عن تقديم أداء مقنع ونتيجة طيبة، لتكون هذه المباراة خطوة البداية على طريق البطولة، لنستكمله فيما بعد بمواجهتى الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

■ كيف استعد جهاز «الفراعنة» للمنتخبات الثلاثة فنيًا؟

- درسنا المنافسين الثلاثة جيدًا، لتحديد نقاط القوة والضعف، ولدينا ثقة فى لاعبينا لا حدود لها، بجانب المساندة الجماهيرية المتوقعة، وإن كان الجزء الأكبر من الضغوط يقع على عاتقنا وليس على عاتق منافسينا، لأن البطولة على أرضنا، والجماهير لن تقبل بأقل من المنافسة القوية على حصد اللقب.

وسيتعامل الجهاز الفنى مع البطولة خطوة خطوة، ومع كل مباراة على حدة، لأن الطريق إلى البطولة لن يكون سهلًا، خاصة بعد أن زاد عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ «الأمم الإفريقية»، بجانب وجود عدد كبير من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة مثل المغرب وتونس والجزائر والكاميرون والسنغال.

■ هل سيشهد تشكيل منتخبنا فى وديتى تنزانيا وغينيا أى مفاجآت؟

- مباراتا تنزانيا وغينيا، ستكونان «بروفة» قوية للمنتخب قبل «كان»، وسيحرص الجهاز الفنى على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى المباراتين، ومن المحتمل أن تشهد المباراة الودية الثانية أمام غينيا، اللعب بتشكيل مختلف عن المباراة الأولى وفقًا لطريقة اللعب التى يرغب المكسيكى خافيير أجيرى فى تجريبها.

■ هل وافق «أجيرى» على لعب الوديتين على استاد برج العرب؟

- لا، هناك محاولات جادة لخوض الودية الثانية أمام غينيا على استاد القاهرة، وفتح الباب للحضور الجماهيرى، لتكون «بروفة» قوية لمباراة الافتتاح، وحتى يتسنى للاعبين التعود على أرضية الملعب، والتخلص من الرهبة النفسية للعب تحت ضغط جماهيرى كبير. وأتمنى أن يوافق الاتحاد الإفريقى على المطلب، وأن تمتلئ مدرجات استاد القاهرة بالجماهير.

■ متى سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب؟

- الاتحاد الإفريقى حدد يوم 11 يونيو لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة فى البطولة، والقائمة النهائية ستضم 23 لاعبًا فقط، وقد فضل الجهاز الفنى ألا تزيد القائمة الأولية على 25 لاعبًا، توفيرًا للجهد، وليتسنى له التركيز بشكل أكبر مع القوام الأساسى الذى سيخوض منافسات البطولة، ومن المقرر الإعلان عن القائمة خلال اليومين المقبلين.

■ ما تعليقك على نجاح محمد صلاح فى التتويج بدورى أبطال أوروبا مع ليفربول؟

- سعيد جدًا أنا وأعضاء الجهاز الفنى للمنتخب كافة، لا شك أن ما حققه «صلاح» مع ليفربول، والتتويج بدورى أبطال أوروبا، وإحرازه الهدف الأول فى المباراة، إنجاز كبير سيرفع معنويات نجم منتخبنا بشكل كبير قبل بطولة الأمم الإفريقية، وهو ما سيكون له أثر طيب على معنويات زملائه فى المنتخب.

محمد صلاح أصبح واحدًا من أفضل لاعبى العالم، ولا شك أننا نعول عليه الكثير هو وزملائه لتحقيق اللقب الإفريقى الثامن لمصر.

■ ما رسالتك للجماهير المصرية قبل انطلاق البطولة؟

- ثقتى كبيرة فى لاعبى «الفراعنة»، وهى نفس الثقة فى جماهيرنا التى ستدعم وتساند المنتخب فى بطولة إفريقيا، ولن يتحقق الحلم إلا بدعمهم وامتلاء مدرجات استاد القاهرة فى جميع مباريات «الفراعنة»، كما أتمنى أن يحظى المنتخب بالمساندة الإعلامية فى هذه البطولة المهمة.