تونس تستضيف المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين.. الثلاثاء

تستضيف تونس، لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم الجمعة، أن المؤتمر الذي سيقام تحت شعار "من أجل صحافة حرة" سينطلق بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، بتنظيم ثلاث ندوات حوارية يديرها ممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ولفتت النقابة إلى أن أعمال المؤتمر ستستأنف أعمالها بعقد ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بلانجي، على أن يتضمن الافتتاح الرسمي كلمات لرؤساء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الإفريقي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ثم رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي.