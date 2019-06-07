الأمن العراقي يلقي القبض على إرهابي خطير

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال "إرهابي خطير" في محافظة ديالي، كان تنظيم "داعش" ادعى أنه قتل في إحدى المعارك بالمحافظة.

وقالت الاستخبارات العسكرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إنه بعملية نوعية تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 19، من اعتقال بأحد الإرهابيين الخطرين ممن شاركوا بعمليات التهجير وحرق سيارات المدنيين.

وأضافت الاستخبارات أن الدواعش ادعوا أنه قتل في إحدى المعارك للتستر عليه وتضليل الأجهزة الأمنية، وظل متخفيا لسنوات عن الأنظار خصوصا بعد مغادرته منطقة سكنه، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية كانوا يمتلكون معلومات مؤكدة تثبت أنه ما زال حيا فتمت متابعته ومطاردته، حتى تم القبض عليه بكمين محكم في منطقة الدمن بناحية خان بني سعد في محافظة ديالي.