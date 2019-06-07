مصرع شرطي ألماني في حادث تصادم بقطار

لقى ضابط شرطة ألماني مصرعه في حادث تصادم بقطار عندما كان يلاحق مشتبهين بهما في عملية سطو ببلدة هاناو الواقعة بالقرب من مدينة فرانكفورت.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم إلقاء القبض على مشتبهين اثنين، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار تجاه منطقة غابات قريبة ويجري البحث عنهما.

من جهتهم، فتح مدعو العموم ببلدة هاناو تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.