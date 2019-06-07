الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:33 م
مصرع شرطي ألماني في حادث تصادم بقطار
أ ش أ
dostor.org/2656553
لقى ضابط شرطة ألماني مصرعه في حادث تصادم بقطار عندما كان يلاحق مشتبهين بهما في عملية سطو ببلدة هاناو الواقعة بالقرب من مدينة فرانكفورت.
وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم إلقاء القبض على مشتبهين اثنين، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار تجاه منطقة غابات قريبة ويجري البحث عنهما.
من جهتهم، فتح مدعو العموم ببلدة هاناو تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.