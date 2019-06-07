مالك فيورنتينا الجديد يؤكد تمسكه ببقاء كييزا مع الفيولا

أكد المالك الجديد لنادي فيورنتينا الإيطالي، الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، رغبته في الاحتفاظ بجناح الفريق الأول لكرة القدم، فيديريكو كييزا لموسم آخر على الأقل، وذلك لدى تقديم نفسه لأنصار الفيولا اليوم الجمعة.

وقال كوميسو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إنه يريد بقاء كييزا عاما آخر على الأقل، مضيفا "لا أريده أن يصبح باجيو جديدا. وإلى أين سيذهب، يوفنتوس؟ لقد طمأنوني بأنه لا يوجد اتفاق مع نادٍ آخر يغادر إليه. وأنا لم أتحدث معه فهو حاليا مع منتخب إيطاليا وسيلعب غدا".

وأضاف الملياردير الأمريكي "لن أقطع أية عهود على نفسي. فقد كان لدي حلم الاستثمار في إيطاليا. وأبلغ من العمر حاليا 69 وسأقوم بضخ استثمارات ذكية، لذلك سنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى أنه لا يحب الخسارة وكذلك لم يقل من قبل إنه سيفوز مباشرة.

وأكد كوميسو قدرته على إنفاق 200 أو 300 مليون يورو، لكنه يأمل بأن يفضل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فيورنتينا مثلما يفعل مع مانشستر سيتي وإيه سيه ميلان وباريس سان جيرمان.

يذكر أن الملياردير الأمريكي أكمل استحواذه على نادي فيورنتينا من عائلة ديلا فالي أمس الخميس في صفقة بلغت قيمتها 170 مليون يورو.