البرلمان يناقش تحويل مستشفى الوراق من مركزى إلى عام.. الأحد

تناقش الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن مقترح النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، بتحويل مستشفى الوراق المركزي إلى مستشفى عام.



وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الدكتورة هناء حمدي سرور، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، أكدت أن المستشفى لا تتوافر بها جميع المعايير التي تلزم لتحويلها إلى مستشفى عام، مشيرة إلى أن هناك خطة لتطوير المستشفى منها إنشاء قسم المناظير الطبية، وتوفير ماكينات جديدة للغسيل الكلوي.



وقال النائب سعد بدير، إنه يطالب بذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمستشفى بولاق، وكذلك زيادة عدد السكان إلى 3 ملايين نسمة، مطالبا وزارة الصحة بتوفير المعايير اللازمة لتحويل المستشفى من مركزي إلى عام.



ووافقت لجنة الاقتراحات على المقترح، مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذه.