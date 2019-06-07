غدًا.. دير الأنبا مقار يحتفل بمرور 13 عامًا على رحيل الأب متى المسكين

يستعد رهبان دير الأنبا مقار بصحراء وادي النطرون، محافظة البحيرة، صباح غد السبت 8 يونيو، للاحتفال بإحياء الذكرى الـ13، لرحيل الأب متى المسكين، في كنيسة القديس أنبا مقار الأثرية بالدير، بحضور رهبان الدير، بالإضافة إلى عدد من الأساقفة وأحباء الأب متى المسكين.



«الأب متى المسكين».. الراهب الذي أثار جدلا في الكنيسة



يعد الأب متى المسكين، من أكثر رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى أحدث جدلًا في الشارع القبطي بسبب حرصه على خلق منهج خاص برهبان دير الأنبا مقار، وأسلوب كتابته الذى اعترض معها قيادات الكنيسة فكريًا، بالإضافة إلى تمسكه ببعض الأفكار وتنفيذها بالرغم من الاعتراض عليها، مما أدى إلى حرمانه من الرهبنة لمدة 9 سنوات بقرار المجمع المقدس.



وهو الراهب الذى أحدثت حياته جدلًا أيضًا، عقب مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس الدير، على يد راهبين من الدير ذاته.



ولد الأب متى بإسم "يوسف إسكندر يوسف" يوم 20 سبتمبر عام 1919، من أسرة كبيرة عددًا، فقيرة معيشةً، والتحق بمدرسة شبين الكوم الثانوية عام 1935، ثم تخرج من كلية الصيدلة عام 1944، وعقب تعيَّن بالتكليف العسكري في المستشفيات الحكومية، ثم بعدها انخرط في العمل الحر، فقام بإدارة أجزخانة في الإسكندرية، ثم فتح أجزخانة في دمنهور، ونجح في عمله حتى عام 1948.



و انطلق الأب متى المسكين إلى دير الأنبا صموئيل بصحراء القلمون في مايو عام 1948، حيث اختاره لكونه الأفقر والأبعد عن العُمران، وقضى في الدير ثلاثة سنوات، حيث ترهّب فيه على يد القمص مينا الصموئيلي رئيس الدير.



ولقب بـ «المسكين».. وقت انطلاقه إلى دير السريان للعلاج إثر مرض أصاب عينيه في مارس عام 1951، فرسمه أنبا ثاؤفيلس قسًا رغمًا عنه باسم "القس متى المسكين": "بسبب وجود راهب آخر في الدير باسم متى فاختار اسم القديس متى المسكين من القرن الثامن".



وخرج للتوحد في مغارة تبعد عن الدير 40 دقيقة مشيًا على الأقدام، وتقابل مع الأب المتوحد عبد المسيح الحبشي، وقضى في فترة التوحد ثلاثة سنوات، وفى عام 1954، دُعِيَ للذهاب إلى الإسكندرية ليخدم عقب ترقيته لدرجة "قمص" كوكيل للبطريركية للبطريرك الأنبا يوساب الثاني، فرفض مرتين وقبل في الثالثة، وفي الإسكندرية قام بتنظيم الخدمة وضبط المالية وطرق إجراء الخدمات الطقسية.



ورفض البعض أسلوبه وقراراته، فحاول ترك الخدمة مرتين، ثم تمت إقالته وإعفاءه من الوكالة بواسطة البابا يوساب الثاني عام 1955، فعاد إلى المغارة بوادي النطرون وتكاثر حوله بعض الرهبان، حتى عاد معهم إلى دير الأنبا صموئيل وظلوا هناك ثلاثة سنوات.



وفي عام 1957 رشح للبطريركية ضمن مجموعة من الرهبان، ورفض ترشيحه بسبب شرط السن، وفي عام 1958 أنشأ القمص متى بيتًا للمكرسين من الشباب المتبتل الذين يرغبون في الخدمة، دون الرهبنة، وكان مقره المؤقت في حدائق القبة، ثم انتقل في أوائل عام 1959 إلى حلوان، وتوجه أبونا متى من دير الأنبا صموئيل في 27 يناير 1960عام مع 12 راهبًا إلى بيت التكريس في حلوان، وأقاموا فيه بصورة مؤقتة لحين صدور توجيهات البابا كيرلس السادس لاختيار الدير الذي يناسبهم.



ولكن صدر قرار بطردهم من القاهرة "حيث عزله البابا كيرلس السادس من الرهبنة والكهنوت لمدة 9 سنوات"، فتوجهوا إلى صحراء وادي الريان وحفروا مغائر عاشوا بها لمدة تسع سنوات، وكان بعض المعارف يرسلون لهم طعامًا كل شهرين على قوافل جِمال، وفي تلك الفترة أعلن الأنبا ثاؤفيلس أسقف دير السريان في جريدة الأهرام تجريد هؤلاء الرهبان من رتبهم وأسمائهم الرهبانية.



وعقب ستة سنوات، أرسل البابا كيرلس السادس خطابًا له يطلب منه إرسال ثلاثة رهبان لدير الأنبا صموئيل، فتم ذلك، وبعد ثلاثة سنوات أخرى طلب البابا كيرلس لقاء مع القمص متى عام 1969 لإجراء المصالحة وإعادته للرهبنة، يوم 9 مايو 1969، وتم إلحاقهم بدير القديس أنبا مقار، وذلك في حضور الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير.



وبدأ الراهب متى في مسئولية إعادة إعمار الدير وإعادة تخطيطه، وإدارة شئون الدير والرهبان والعمال والزراعة والإنتاج الحيواني في سنة 1971، ورشح مرة أخرى للبطريركية ضمن 9 من الآباء، ولكن ذلك لم يتم.



ورحل الأب متى الشهير بـ«المسكين» عن العالم، يوم الخميس الموافق 8 يونيو عام 2006 عن عمر يناهز 87 عامًا، ودفن في مغارة في صخرة ضمن الأسوار المحيطة بأرض الدير، كان قد اختار مكانها قبل رحيله بثلاث سنوات، حيث نشر رهبان الدير في بعض الجرائد أنه ترك وصية بأن لا تصلي عليه أية قيادات كنسية، إنما يصلي عليه رهبان الدير فقط.



وعقب رحيله قام الدير برفع جميع كتب الأب متى والتي تصل إلى ما يقرب من 200 كتابًا بصيغه البي دي إف لتكون متاحة القراءة المجانية.