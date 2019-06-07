"تومسون" يعود للمشاركة مع "جولدن ستيت" أمام "تورنتو"

أكد المدير الفني لفريق "جولدن ستيت واريرز"، ستيف كير، أن لاعبه كلاي تومسون سيعود للمشاركة أمام "تورنتو رابتورز" بالمباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري الرابطة الوطنية الأمريكي لكرة السلة "إن بي إيه" التي تقام فجر الغد بصالة "أوراكل أرينا" في ولاية كاليفورنيا.



وأضاف كير، في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة، أن "تومسون يستعد للعب ونحن نتوقع مشاركته إلا إذا كان هناك شيء غير معلوم بالنسبة لنا. وهو يتحسن باستمرار وهذا أنباء سارة"، في إشارة إلى تعاف اللاعب من إصابته التي عانى منها بالعضلة الخلفية.



على الجانب الآخر، أوضح كير أن دورانت سيواصل العلاج من التمزق بربلة الساق الذي تعرض له في مايو الماضي وسينزل إلى الملعب للعودة للعمل لكنه لن يكون متوفرا لإشراكه في المباراة الرابعة، التي يسعى فريقه فيها للتعادل في نتيجة السلسلة النهائية التي يتفوق فيها الرابتورز حتى الآن بانتصارين لانتصار.