العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية في أسوان

استقبلت مشرحة أسوان العمومية، مساء اليوم، جثة متحللة تم العثور عليها في ظروف غامضة، داخل غرفة، بالقرب من مستشفى حميات أسوان.



تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية في ظروف غامضة، داخل غرفة مليئة بالكراتين الورقية، بالقرب من مستشفى حميات أسوان.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، والنقل إلى مشرحة أسوان العمومية، وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لفظت أنفاسها منذ 3 أيام، حتى بدأت تتحل في الغرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

