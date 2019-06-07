الشرطة العراقية تعتقل إرهابيًا من "ديوان الجند" الداعشي

أعلنت قيادة الشرطة العراقية، اليوم، اعتقال أحد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.



وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية"- إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.