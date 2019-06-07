الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:20 م
الشرطة العراقية تعتقل إرهابيًا من "ديوان الجند" الداعشي
أ ش أ
dostor.org/2656540
أعلنت قيادة الشرطة العراقية، اليوم، اعتقال أحد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.
وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية"- إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.
وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية"- إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.