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الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:18 م

محافظ الجيزة يقرر منع دخول المحمول في لجان الثانوية العامة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
أ ش أ
dostor.org/2656538

أهاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالطلاب المقبلين على امتحان الثانوية العامة غدًا، عدم اصطحاب التليفون المحمول، داخل اللجان في أثناء الامتحان، حيث سيتم حرمان الطالب من أداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معه داخل اللجنة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - إنه ستكون هناك عمليات مراجعة للطلاب قبل دخولهم للجان للتأكد من عدم وجود التليفونات المحمولة معهم، وإذا وجد مع الطالب داخل اللجنة سيتم حرمانه من الامتحان.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل، وناشد الطلاب التركيز في إجابة الأسئلة في هدوء دون ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للعقوبة.

من جانبه، أكد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة استعداد الإدارات التعليمية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

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