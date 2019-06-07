أمير كرارة: «كازابلانكا» انطلاقة للسينما المصرية نحو العالمية

- تعهد لجمهوره بتقديم الأفضل والتأنى فى الاختيارات خلال الفترة المقبلة



تربع فيلمه «كازابلانكا» على عرش إيرادات موسم عيد الفطر السينمائى، منذ انطلاق عرضه بدور السينما، وذلك فى أعقاب النجاح الساحق للجزء الثالث من مسلسله «كلبش» خلال الموسم الدرامى الرمضانى الأخير.

هو النجم أمير كرارة، الذى التقته «الدستور»، فى حوار كشف فيه عن سر «خلطة كازابلانكا» التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ ليلة عرض الفيلم الأولى، متحدثًا عن كواليس دوره فى العمل، ودوافعه لتكرار التجربة مع المخرج بيتر ميمى. وينافس فى موسم عيد الفطر السينمائى، بجانب «كازابلانكا»، 4 أفلام أخرى، هى: «الممر» لأحد عز، و«حملة فرعون» لعمرو سعد، و«سبع البرُمبة» لرامز جلال، و«محمد حسين» لمحمد سعد.



■ بداية.. كيف تنظر إلى النجاح الساحق الذى حققه «كازابلانكا» منذ بدء عرضه؟

- الحمد لله على النجاح، وأشكر الجمهور الذى منحنى ثقته الغالية، وأعده بتقديم الأفضل دائمًا، خاصة أن هذا النجاح يضعنى فى تحدٍ كبير، ويجعلنى أحسب خطواتى المقبلة بدقة، وأتأنى فى اختياراتى.

ونجاح الفيلم يحسب لكل صُناعه، سواء كانوا أمام الكاميرا أو خلفها، لأن العمل حقق هذا النجاح الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى، وإخلاص وإبداع جميع المشاركين فيه.

■ ماذا عن قصة الفيلم؟

- قصة الفيلم تدور حول 3 أصدقاء يعملون «هجّامين» فى البحر، ويسطون على السفن بما يشبه القراصنة، ثم تتطور الأحداث بافتراق الأصدقاء، بسبب خلافات كبيرة بينهم.

والفيلم فى مضمونه يواكب الأفلام العالمية التى تجذب المشاهد، فهو ينقل السينما المصرية إلى العالمية بمفهوم جديد ومختلف، خاصة أنه يحفل بالعديد من الخطوط الدرامية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وهو من الأفلام سريعة الإيقاع، وتعتمد أحداثه- التى بذل فريق العمل جهدًا كبيرًا لخروجها فى أفضل صورة- على التشويق والأكشن.

■ لماذا تحمست لتقديم هذه الفكرة؟

- عرض المؤلف هشام هلال فكرة الفيلم علىّ خلال تصوير مسلسل «حوارى بوخارست»، أى منذ ما يزيد على 4 سنوات كاملة، وتحمست للفكرة جدًا، ولكن العمل كان يحتاج إلى ميزانية إنتاجية ضخمة لتنفيذه وخروجه للنور، ما أجّل العمل عليه لفترة طويلة، وعندما عرضت الفكرة على المنتج وليد منصور تحمس لها، خاصة أنها فكرة مختلفة على السينما المصرية، وقام بعدها بالاتصال بـ«هلال» ليدخل الفيلم حيز التنفيذ.

ولم أتردد لحظة فى العمل على تنفيذ الفيلم، خاصة مع تحمس كل صناعه لخروجه بأفضل صورة ممكنة، كما أن شخصية «عمر المُر» التى أقدمها، تقدمنى إلى الجمهور بصورة مغايرة تمامًا، فهى شخصية جديدة شكلًا ومضمونًا.

وخلال أحداث الفيلم يتعرض «عمر» لضغوط كثيرة، إثر اختطاف شقيقه، من قبل إحدى العصابات الأجنبية الكبرى، فيبدأ مهمة البحث عنه، ليقابل العديد من المشكلات ويدخل فى الكثير من الصراعات، خلال عملية البحث.

■ ما سر تمسكك بالعمل مع المخرج بيتر ميمى؟

- بيتر ميمى من المخرجين المتميزين جدًا، وأعتبره تميمة حظى، وتجمعنا كيمياء خاصة، وصداقة، وهو مخرج ذكى ومتمكن من أدواته، ويحاول تقديم كل ما هو جديد، سواء على مستوى الدراما أو السينما، وحققنا معًا عدة نجاحات جعلتنى أثق فيه دائمًا، وأتمنى أن نقدم معًا كل ما هو جديد ومختلف.

■ ما أصعب المواقف التى واجهتك أثناء التصوير؟

- الفيلم يحفل بجرعة كبيرة من مشاهد الأكشن «كلها صعبة»، وحرصت على تنفيذ جميع المشاهد بنفسى دون الاستعانة بدوبلير، رغم خطورة بعض المشاهد، خاصة مشهد القفز من سفينة إلى أخرى، والتى تمت تحت إشراف مصمم المعارك البلغارى العالمى «كالا»، الذى كان حريصًا على سلامة كل أفراد العمل.

لكن رغم خطورة المشاهد، والإرهاق الشديد الذى أصابنى بسبب السفر المتكرر، إضافة إلى تزامن التصوير مع تصوير الجزء الثالث من «كلبش»، لكننى استمتعت جدًا بالتجربة التى تختلف كثيرًا عن تجربة فيلم «حرب كرموز»، رغم انتمائهما لسينما الأكشن.

■ لماذا تحرص على إضفاء صفة العالمية على أعمالك بالاستعانة بضيوف شرف أجانب؟

- الأمر يتعلق بالسيناريو، ولست أنا من يتدخل لوجود نجوم عالميين فى أى فيلم، والاستعانة بنجوم عالميين تحددها أحداث العمل، فلا بد أن تكون المشاهد موظفة دراميًا وليست مقحمة على العمل، فمثلًا فى «كازابلانكا» شخصية «دراجون»، التى يؤديها الفنان التركى خالد أرغنش، موجودة بالفعل على الورق، خاصة أن هناك صراعًا بين «عمر المُر» وعدد من العصابات الأجنبية التى يتزعمها «دراجون»، وأعتقد أن الاستعانة بضيوف من النجوم الأجانب، خلقت سوقًا جديدة للسينما المصرية فى الخارج.

■ كيف كانت كواليس العمل مع التركى خالد أرغنش؟

- تعاون مثمر جدًا، وسعيد به، فهو نجم كبير يمتلك شعبية كبيرة فى مصر وخارجها، وهو ممثل متمكن من أدواته، وكواليس العمل معه كانت فوق الرائعة، ورغم وجود مشاهد صعبة جمعت بيننا، لكننى فضلت أن أنفذها جميعًا بنفسى.

■ كيف ترى المنافسة فى موسم عيد الفطر؟

- شىء مفرح جدًا بالنسبة لى أن أكون فى وسط هذا الكم من الأعمال ذات المستوى الجيد، ولا تشغلنى المنافسة بقدر ما يشغلنى تقديم عمل جيد، ولكل فنان منطقته وجمهوره، وأركز دائمًا فى اكتساب شرائح مختلفة من الجمهور، والمحافظة على جودة ما أقدمه، لذلك أطور من نفسى بشكل دائم للمحافظة على مستواى الفنى، بل أعمل على الارتقاء به أكثر، وأتمنى النجاح لجميع زملائى فى هذا الموسم الشرس، الذى يجعل للنجاح مذاقًا رائعًا ومختلفًا.

■ لماذا وافقت على المشاركة كضيف شرف فى فيلم «سبع البرُمبة»؟

- رامز جلال من أصدقائى المقربين، وأحبه جدًا، لذلك لم أتردد فى الموافقة على الظهور بشخصية «سليم الأنصارى» ضمن أحداث فيلمه الجديد «سبع البرُمبة». كما أننى لا أتردد فى أى طلب يطلبه زملائى، وظهرت مجاملة لرامز جلال، وأنا على المستوى الفنى أحب خفة دمه وأفلامه.

■ بعد انتهاء عرض الجزء الثالث من مسلسل «كلبش».. ما تقييمك للعمل؟

- الحمد لله.. سعيد بالعمل، وردود الأفعال حوله كانت أكثر من رائعة، حسب ما لمسته من الجمهور والنقاد، خاصة أن الجزء الثالث كان مغايرًا تمامًا للأجزاء السابقة، وحرصنا من خلاله على إظهار الجانب الإنسانى للشخصية الرئيسية «سليم الأنصارى»، إضافة إلى فضح المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وكان شغلى الشاغل فى هذا الجزء إرضاء الجمهور وتقديم شىء مختلف، حتى لا يقال إن هناك نوعًا من الاستسهال، واستثمار نجاح الجزءين السابقين فى تقديم حبكة درامية دون المستوى.

■ ماذا عن جديدك فى الفترة المقبلة؟

- أستعد لتحضير فيلم سينمائى جديد من إخراج بيتر ميمى، بعنوان «العقرب»، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج «سينرجى»، وأحداثه تدور داخل سجن بحرى فى المستقبل، وأجسد من خلاله دور أحد السجناء، ولن أتحدث فى أى تفاصيل أخرى لحين الانتهاء من إعداده وتصويره.



