نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

قال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القوات المسلحة تسيطر تمامًا على الأوضاع هناك فى أعقاب الحادث الأخير الذى استهدف كمين «البطل 14» فى العريش.

ورأى أن هناك أيادى خارجية تصر على العبث بأمن واستقرار البلاد، خاصة سيناء، لتشويه انتصار القوات المسلحة والشرطة والأهالى على الإرهاب بعد نجاح العملية العسكرية الشاملة.

■ ما تعليقك على الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينًا أمنيًا فى العريش فجر أول أيام العيد؟

- القوات المسلحة والشرطة وأهالى سيناء فى مرمى الإرهاب، هذا شىء نعرفه بكل تأكيد، والعزاء واجب لأسر الشهداء الذين أبلوا بلاءً حسنًا، وضحوا بدمائهم فداءً لتراب الأرض المصرية.

وأؤكد أن الدين برىء من أى نقطة دم تراق على الأرض، والحادث ما هو إلا نتاج للتضييق على الإرهابيين، والنجاحات التى حققتها القوات المسلحة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهدفه إفشال خطط التنمية والتطوير التى تشهدها سيناء مؤخرًا.

ولا بد أن أشدد على أن القوات المسلحة تتعاون مع الشرطة والأهالى فى حربهم على الإرهاب، لتطهير أراضى سيناء من دنسه، ولكن لا بد من وضع خطة جديدة الآن لدحره والقضاء عليه تمامًا.

■ هل ترى أن هناك سببًا خفيًا وراء هذا الحادث؟

- لا شك أن هناك أيادى خارجية تريد أن تعبث بالوضع فى سيناء، وتريد أن تظل بعض المناطق فى بؤرة الصراع والاشتعال، وتحاول تشويه الانتصار الذى حققه الجيش والشرطة فى العملية العسكرية الشاملة، التى كانت المنقذ الوحيد للأهالى الذين عانوا من جرائم الإرهابيين واستباحتهم الدماء.

وانتشار القوات المسلحة فى ربوع سيناء كافة يطمئن المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة لهم ولأطفالهم ونسائهم وكبار السن، خاصة أن الإرهاب يسعى لإثبات وجوده، وإذا ظهر فى بقعة محددة، فإنه لا يستسلم بسهولة، فى ظل تمتعه بمساندة من قوى إقيليمة تدعمه بالمال والسلاح والمقاتلين.

■ ما ردك على تقارير منظمة «هيومن رايتس» بشأن الأوضاع فى سيناء؟

- لا تمت إلى الواقع بصلة، فهى دائمًا تعتمد وجهة نظر واحدة وتبنى عليها تقاريرها، لذلك تظهر منقوصة وتفتقد إلى الموضوعية وتتجاهل الحديث عن الجرائم التى ترتكبها الجماعات الإرهابية من تقتيل للناس وترويعهم وغيرها من الجرائم التى لا تستقيم مع الحقوق والحريات والواجبات التى تتحدث عنها المنظمة دائمًا فى كل تقاريرها.

لكن الجهات المعنية لا تتجاهل هذه التقارير وترد عليها بالمستندات، وتظهر كذبها وتكشف نواياها الخبيثة، التى تستهدف إفساد الثقة بين المصريين والقوات المسلحة.