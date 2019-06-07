القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
سياسي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء

رحمي بكير: ندرك حجم
dostor.org/2656497

قال النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن استهداف كمين «البطل 14» فى العريش يعد «ضريبة انتصار»، بعد نجاح الدولة المصرية فى القبض على الإرهابى هشام عشماوى وتطهير سيناء من الإرهابيين.
وشدد على كذب التقارير التى تصدرها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن الأوضاع فى سيناء، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الأهالى داخل المحافظة، فى ظل حالة التنسيق والتعاون القائمة حاليًا بينهما وبين المواطنين.
■ بداية.. كيف استقبل أهالى شمال سيناء أنباء استهداف كمين العريش يوم العيد؟
- استهداف الكمين هو عمل خسيس يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى سيناء، التى تشهد تنمية واسعة تتجلى فى افتتاح عدد من المشروعات القومية واستكمال أخرى، ما جعل بعض الإرهابيين الذين بقوا بعد دحر التنظيمات يخططون لتنفيذ عمليات انتقامية للتأثير على النجاحات التى حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأهالى سيناء يدركون تمامًا مدى الخطر والتضحيات التى تقوم بها القوات المسلحة من أجل حمايتهم فى بيوتهم، وعودة الأمن داخل كل شبر من أراضى سيناء بشكل كامل، كما يدركون أن العملية تعد بمثابة «ضريبة انتصار» ورد خائب على تسلم مصر الإرهابى هشام عشماوى.
■ ما آخر تطورات الأوضاع على الأرض بعد الحادث؟
- القوات المسلحة مستمرة فى عمليات التمشيط فى كل شبر، والأوضاع عادت للاستقرار فى ظل حماية القوات المسلحة والشرطة للمدنيين، وانتشار قوات التأمين بشكل مكثف فى ربوع المحافظة، لحماية المواطنين داخل وخارج بيوتهم، والأوضاع حاليًا هادئة والأمور عادت لمجراها الطبيعى، والمواطنون عادوا لأشغالهم وحياتهم بشكل طبيعى.
■ ما الدور الذى قمتم به كأعضاء فى مجلس النواب فى ظل هذه الظروف؟
- نواب المحافظة اهتموا منذ استهداف الكمين بمتابعة الأوضاع عن قرب، وعقدوا جلسات سريعة وعاجلة مع الأهالى لتوعيتهم بمجريات الأمور، كما أنهم مروا مع شيوخ القبائل على المنازل لطمأنة الأهالى وتأكيد دور القوات المسلحة فى حماية الأرض وتأمين كل مواطن.
■ ما تعليقك على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير بشأن الأوضاع فى سيناء؟
- تقارير المنظمة كلها كاذبة وتريد تشويه الأوضاع داخل سيناء، وسبق أن أعلن نواب البرلمان أكثر من مرة عن كذب وتضليل هذه التقارير، لأن المواطن داخل سيناء مصون ومحمى من قبل قواته المسلحة والشرطة، وهو آمن فى منزله وعمله وفى أى مكان يوجد داخله، والدولة تمنحه كامل حقوقه. ونحن كأهالى سيناء نشيد دائمًا بطريقة التعامل الآدمية والراقية من قبل القوات المسلحة، والتى تعكس تقديرًا للموقف والظروف التى يعيش فيها المواطنون فى المحافظة، فى ظل المعاناة المشتركة بين الجيش والأهالى فى مواجهة الإرهاب. وأحب أن أقول إن قيادات الجيش والشرطة متحضرة وتراعى ظروف الصغير قبل الكبير، كما أن فترة تنفيذ «العملية الشاملة» وثقت التعاون بين الأهالى والقوات المسلحة لمحاربة العدو الأساسى وهو الإرهاب.ش

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 17 دقيقة

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء

منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

الآن

أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

حبس وغرامة.. إجراءات "التعليم" لتوجيه طلاب الثانوية بلجان المراقبة

ads
الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ألبومات الصور

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

رياضة

المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند استعدادًا لأوزبكستان

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

أوكرانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بالفوز على كولومبيا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

المنوفية الأزهرية تطالب رؤساء اللجان بتكثيف متابعة امتحانات الثانوية

جامعة الأزهر تبدأ تطبيق برامج تعليمية جديدة العام القادم

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة

جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني غداً

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في التربية الدينية للثانوية العامة

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎