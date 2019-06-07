«الوضع مستقر».. أهالي العريش يتحدثون لـ«االدستور»

- قوات الأمن منتشرة فى كل شبر.. والتكفيريون أفراد متفرقون ومختبئون فى الصحراء



أعرب أهالى العريش بشمال سيناء عن استيائهم من حادث استهداف كمين «البطل 14» فى المدينة، فى فجر أول أيام عيد الفطر، مُشددين على دعمهم الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة، ويتقاسمون مع قياداتهما وأفرادهما ضريبة النجاح والانتصار الذى تحقق فى سيناء، داعين الله أن يوفقهم فى تحقيق الانتصار الكامل على الإرهاب.



وقالت «أسماء. م»، المقيمة فى العريش، إن الأهالى ما زالوا يقدمون الدعم الكامل والمستمر للقوات المسلحة فى هذه الظروف العصيبة، مشيرة إلى أن الوضع استقر والأمور عادت لمجراها الطبيعى منذ أمس الأول، بعد انتشار مكثف للقوات المسلحة فى الأحياء والمناطق البعيدة والهادئة، وفى كل شبر بسيناء، مضيفة: «أصوات إطلاق النيران على الإرهابيين ثأرًا للشهداء، أثلجت صدور المواطنين فى العريش».

ووصفت «أسماء»، الحادث بالعملية الخسيسة والجبانة من الإرهابيين، الذين لم يراعوا حرمة صلاة عيد الفطر المبارك، معلقة: «الجيش يحاصر الإرهابيين يوميًا، ولم يعد هناك أثر للجماعات الإرهابية كجماعات فى سيناء، والباقون مجرد أفراد متفرقين تائهين ومختبئين بين صخور الصحراء».

وأشارت إلى معاونة القوات المسلحة الأهالى فى الخروج من منازلهم ومواصلة حياتهم بشكل طبيعى بعد الحادث، بتعامل راقٍ ومتحضر، منوهة إلى أن سيناء بدأت تنتعش من جديد، وتم تعميرها خلال العام الجارى بالمشروعات القومية، التى فتحت أبواب كثيرة للرزق أمام شباب سيناء.

وقال «عمرو. ح»، أحد المقيمين بالعريش، إن القوات المسلحة تستمد قوتها ودعمها من الأهالى، فالعلاقة وطيدة وتقوم على الاحترام المتبادل بين الأهالى والقوات المسلحة وأفراد الشرطة، مضيفًا: «أهالى العريش مع القوات المسلحة لآخر نفس، مهما بلغت صعوبة الوضع، فنحن أهل الشدائد والصعاب».

وأضاف «عمرو» أن استهداف كمين العريش، يعد ثمنًا وضريبة للنجاحات والانتصارات التى حققتها القوات المسلحة فى سيناء خلال الفترات الأخيرة، وهو ما يتقاسمه معهم الأهالى، متابعًا: «الإرهاب لفظ أنفاسه الأخيرة، ومصر مستمرة فى محاربتها إياه، وتناشد جميع منظمات المجتمع الدولى لإدانته، والتحرك العاجل والمشترك لدحره فى كل ركن فى العالم، بغلق منافذ تمويل تلك التنظيمات الشيطانية، وقطع الطريق على الخطط العالمية لزعزعة استقرار أمن سيناء، وجعلها وكرًا للإرهابيين». وأعربت «ندى. ع»، من أهالى العريش، عن استيائها من حادث استهداف الكمين الأمنى، مشيدة بسرعة الثأر للشهداء، ونجاح القوات المسلحة والشرطة فى مطاردة الإرهابيين بعد الحادث مباشرة، وتهدئة المواطنين وعودة الأمور لمجراها بعد ساعات قليلة.