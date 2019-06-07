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الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:38 م

مقتل 15 مُسلحًا من طالبان في عملية لقوات الأمن الأفغانية وسط أفغانستان

مقتل 15 مُسلحًا من
أ ش أ
dostor.org/2656476

أعلن الجيش الأفغاني مقتل 15 من مُسلحي حركة طالبان في عملية تم تنفيذها في إقليم وردك وسط أفغانستان.

وذكر بيان للجيش الأفغاني الذي أوردته وكالة أنباء (خامة- برس) الأفغانية اليوم الجمعة: أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية في أحد أحياء إقليم "وردك"، ما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا، وإلقاء القبض على اثنين آخرين، إلى جانب تدمير مستودع أسلحة تابع للحركة المُسلحة.

ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر وردك واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

كما تقوم قوات التحالف الأمريكية بإطلاق هجمات وغارات جوية على أماكن متفرقة من البلاد، لتقمع بها المُسلحين والمتمردين، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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