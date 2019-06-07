سيد أبو ليلة يكتب: لماذا أزعجت أحضان «ولد الغلابة» صاحب بوست «مي عمر والسقا»؟

لم يَرُق لي مسلسل «ولد الغلابة».. رأيته محاولة رديئة لإعادة إنتاج مسلسل الجريمة الأمريكي «Breaking Bad»، ولكن السبب الذي دفعني للكتابة ليس نقد العمل بل «بوست» انتشر بشكل كبير على موقع «فيس بوك».. بشكل يدعو للقلق.

أحدهم اقتطع صورة من المسلسل يظهر فيها بطلُه أحمد السقا يحتضن البطلة مي عمر ـ زوجة المخرج ـ وينكر على الرجل أن يرى زوجته في هذا الوضع ـ المُخل من وجهة نظره ـ دون أن يغار عليها، مؤكدًا أن ذلك يخالف التقاليد والأعراف، قبل أن يتسابق متابعوه في جمع نصوص دينية تدعم هذا الطرح وتوصم كل الفنانين الرجال بالدياثة.

في الواقع لم أكن أتخيل أنني سأدافع عن هذا المسلسل يومًا ما، ولا عن صُناعه، ولكن بسبب اختلاط المقاييس بهذا الشكل وكم الـ«share» الذي حظي به هذا المنشور خلال ساعات معدودة، رأيت أن علينا العودة إلى بعض الأمور البديهية، وطرح بعض الأسئلة التي من الممكن أن تضيء طريقنا إن أردنا أن نكون آلهة ونحكم على أفعال الناس أو نمنع الفن لأنه حرام.

«يُتابع زَوجته في أحضان غريب يتحسّسها ويتلمّسها وهو خلفَ الكاميرا يُعدّل لهم أوضاعهم لتوصيل رسالته السامية دراميًا».. كاتب المنشور حسم الأمر وسخر من فكرة مخالفة التقاليد أو الأعراف أو قواعد الدين في سبيل صناعة رسالة فنية، ورأى أن المخرج كان عليه ألا يترك زوجته تعانق رجلًا غريبًا..

أعتقد أننا الآن في مواجهة سؤالين محددين: ما التصرف الصحيح إن خالف الفن التقاليد والأعراف والأديان؟ وهل للرجل سلطة تتيح له التدخل في تفاصيل عمل زوجته ومنعها من بعض الأمور التي لا تناسب معتقداته أو معتقدات البشر أو معتقدات خالتي؟

ولأننا في دولة قانون واتفقنا ـ كمواطنين ـ مسبقًا على الالتزام بدستور يحكم تصرفات الجميع دون النظر إلى نوع أو جنس أو عرق أو دين، ولأن المادة 67 من الدستور المصري تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة.. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى»، فإن مطالبة الأخوة «حماة المجتمع من الدياثة» بأن يراعي صناع العمل ألا يعانق ممثلٌ زميلتَه أمام زوجها، ليست موضع نقاش أصلًا.

ولكن لعل صاحب «البوست» لم يقرأ دستور بلاده، لذا وجب التنويه حتى لا نواجه خطرًا حقيقيًا يسمى المزايدة والتدليس باستخدام سلاح «ما يرضاه الرجل لزوجته» الذي يعتبر سرطانًا لا يمكن علاجه دون وضع قواعد واضحة، ونحمد الله أن «حامي التقاليد» هذا لم ير تماثيل مصرية قديمة عارية أو سياحًا على شواطئ مصر حتى الآن.. فحينها كان سيسألنا: «كيف يرضى الرجل على زوجته أن تشاهد تماثيل عارية أو أن تذهب إلى الشواطئ وترى السياح العراة؟»، أو سيطلب منا هدم التماثيل العارية التي تخالف ثوابته.

الكارثة هي أننا إن رضخنا لمشايخ الـ«فيس بوك» ومنعنا الأحضان في الدراما سنصطدم قريبًا بمن يطالبون بمنع السيدات من التمثيل أصلًا لأنهن عورات، ثم منعهن من العمل ـ كما يحدث حتى الآن في بعض القرى في الصعيد ـ لأن "الرجل الشهم" لن يرضى لزوجته أن تخوض حرب الخروج من المنزل لأن ذلك سيعرضها لمضايقات وسيسمح للرجال برؤية وجهها والتعامل معها.. والله إن هذا يحدث!!

أما السؤال الثاني فأراه يفترض ـ ضمنيًا ـ أن للرجل بمجرد زواجه الحق في أن يحدد طبيعة عمل زوجته أو يمنعها منه وفقًا للمقاييس التي تروق له، مغفلًا أن للمرأة رأيًا وقرارًا وأيديولوجيا بحكم أنها شريك وليست تابعًا، ما يعود بنا قرونًا للوراء وقد يصل بنا إلى السؤال عن سبب تحريم الوأد.

من المؤسف أن البعض لا يدرك قيمة الفن كفعل بشري يؤرخ ويثقف ويحاكي، ولا يدرك أن أرض مصر شهدت عبادة أكثر من 1500 إله، ولم يتبق من كل هذا سوى الفن الذي صنعه من حلموا ببناء الحضارة وخلود وطنهم.. ولكن من الواضح أن هناك من لا يزال مقتنعًا بسخافات الجهادي عبد الحميد كشك عن أم كلثوم والفنانين ويحاول التسلل إلى قناعات المصريين عبر بوابات مثل «الشهامة.. الرجولة.. المروءة»، رافضًا أن يحتكم إلى دستور بلاده ومرجحًا كفة أيديولوجيته على حساب كفة الوطن.