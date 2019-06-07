إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق سيوة

أصيب 4 أشخاص، الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة بالكيلو 40 بطريق سيوة من بينهم فتاة روسية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.



تلقى الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص، إثر حادث سيارة بالكيلو 40 بطريق سيوة من بينهم فتاة روسية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "محمد عبدالحكيم 18 سنة مقيم في القاهرة، مصاب بجرح في الجبهة والساق واشتباه ما بعد الارتجاج، بسام عثمان عبدالعزيز 30 سنة مقيم في السودان مصاب بشرح بالساق اليمني وكدمات وسحجات واشتباة ما بعد الارتجاج، إليزا فيتا بوخفتيا 30 سنة مصابة بكدمات واشتباة ما بعد الارتجاج وتم عمل فحوصات وحجز تحت الملاحظة، يحيى طارق عبداللطيف 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن المصابين تلقوا العلاج فور وصولهم إلى مستشفى مطروح العام.