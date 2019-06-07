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سياسي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:33 م

ننشر نص تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من وكيل خطة البرلمان

ننشر نص تعديلات قانون
محمد جعفر
dostor.org/2656472

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانونه المقدم إلى البرلمان، بتعديل قانون الاستثمار الجديد، والمقرر مناقشته في اللجنة الاقتصادية بالمجلس بعد غدٍ الأحد.

وقال عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ونص في المادة 41 منه على عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وتم تحديد المعاملات والرسوم الضريبة الخاصة بها، في ذات القانون ومنها رسم 2% من قيمة السلع عند الدخول و1% من قيمة السلع عند الخروج، وغير ذلك، بالتطبيق على المناطق الحرة الخاصة والعامة، القائمة أو الجديدة.

وأشار إلى أنه كان الهدف من تحديد هذه الرسوم أن تتلاءم مع مقدار المزايا التي تتمتع بها هذه المناطق، وأهمها عدم الخضوع لأحكام قوانين الضرائب السارية، ومنها ضريبة الدخل التي يتم فرضها بواقع 22.5% من صافي الأرباح، وضريبة الدمغة التي تتفاوت معدلاتها تبعا لنوع المعاملة أو الوقائع التي تفرض عليها هذه الضريبة.

ولفت أن البرلمان وافق على هذا النص بقصد أن تخضع له كافة المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء تلك العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ فيما بعد، إلا أن المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة قبل تاريخ العمل بالقانون طالبت بأن تظل ملتزمة بأداء الرسم المنخفض وقدره 1% فقط، وفق القانون القديم.

ونوه إلى أنه باستطلاع رأي مجلس الدولة، أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بسريان أحكام الرسوم المقررة بنص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون الملغي رقم 8 لسنة 1997، أي وفقا للرسوم التي لا تزيد علي 1% في جميع الحالات.

وأكد أنه لما كان هذا الرأي يخالف قصد المشرع عن إصدار القانون الجديد، فضلا عن أنه ينطوي على تمييز مالي لصالح المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة قبل العمل بالقانون الجديد، فإنه لا يتفق ذلك مع ما تتمتع به من مزايا عدم الخضوع لكافة أنواع الضرائب التي تخضع لها المشروعات الأخرى أيا كان حجم نشاطها أو أرباحها فضلا عما يترتب عليه من نقص في الموارد العامة للدولة.

وتضمن مشروع القانون الموقع أكثر من 60 نائبا، تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2017، بإصدار الاستثمار على النحو التالي: فيما عدا نص المادة 41 قانون الاستثمار، لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

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