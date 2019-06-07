المغيب.. فحص تدوينات حسن نافعة المسيئة للسلطة القضائية

كشفت مصادر مطلعة عن أن التدوينة التي نشرها الدكتور حسن نافعة، المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية تستوجب المساءلة القانونية لوصفها الإرهابيين المودعين في السجون بـ"معتقلين الرأي".



وأكدت المصادر أن الجهات القضائية المختصة تفحص الواقعة التي تهدف إلى النيل من نزاهة السلطة القضائية التي تتولى التحقيقات وإصدار قرارات الحبس.



وأوضحت المصادر أن تعاطي الكحوليات بشراهة لا يبرر عدم الإدراك بالتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد أو الإساءة للسلطة القضائية التي يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، مشددة على أن إهانة القضاء جريمة لا تهاون فيها.