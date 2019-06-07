الأنبا إرميا يزور دير الأنبا أور بجبل النقلون في الفيوم

زار الأنبا أرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، لدير القديس الأنبا أور بجبل النقلون بالفيوم.



وتم تأسيس الدير فى عهد نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرام، أسقف الفيوم وتوابعها، ورئيس دير الملاك غبريال أبو خشبة بجبل النقلون بالفيوم.



وشارك الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا صليب، في احتفالات عيد الأنبا إبرام أسقف الفيوم الراحل، بديره بالعزب- بالفيوم على أن تنتهي الاحتفالات 10 يونيو.



يذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات يومية وعشيات تتخللها عظات يشارك فيها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.



ويتواجد بشكل دائم خلال أيام الاحتفالات التي تستمر حتى يوم العيد (الأحد 10 يونيو)، صاحبا النيافة الأنبا أبرام مطران الإيبارشية والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس.