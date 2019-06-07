الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:20 م
ليفربول يكشف الستار عن قميصه الثاني الجديد
وكالات
dostor.org/2656466
كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن القميص الثاني الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2019-2020 بحضور كافة نجوم الفريق.
ونشر بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم عبر "تويتر"، صورة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وهو يرتدي القميص الثاني للفريق.
وبهذه الصورة، يكون نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني قد وضعا حدًا للشائعات التي ربطتهم بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وارتبط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول بعد اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد بضمه، فيما تستهدف العديد من الأندية الأوروبية التعاقد مع ماني بعد تألقه مع ليفربول.