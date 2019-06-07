ليفربول يكشف الستار عن قميصه الثاني الجديد

كشف نادي ​ليفربول​ الإنجليزي عن ​القميص الثاني​ الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2019-2020 بحضور كافة نجوم الفريق.



ونشر بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم عبر "تويتر"، صورة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وهو يرتدي القميص الثاني للفريق.



وبهذه الصورة، يكون نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني قد وضعا حدًا للشائعات التي ربطتهم بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وارتبط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول بعد اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد بضمه، فيما تستهدف العديد من الأندية الأوروبية التعاقد مع ماني بعد تألقه مع ليفربول.