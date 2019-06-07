استفتاء "الدستور".. سامح عبدالعزيز أفضل مخرج عن "زي الشمس"

حصد المخرج سامح عبدالعزيز أعلى تصويت في استفتاء جريدة "الدستور"، عن الأفضل في سباق شهر رمضان الماضي، وذلك عن مسلسله الجديد "زي الشمس"، الذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني، حيث حصد نسبة تصويت 44% من بين منافسيه من المخرجين المشاركين في رمضان.



مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.