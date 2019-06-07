هانى سرحان وأيمن سلامة يتقاسمان أفضل مؤلف في استفتاء "الدستور"

فاز السيناريست والمؤلف هاني سرحان، والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة بتصويت متساوي بينهما في استفتاء "الدستور"، لأفضل سيناريست، حيث فاز "سرحان" عن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة "ياسر جلال"، و"سلامة"، عن مسلسل "ولد الغلابة"، بنسبة متساوية وصلت 22 %.



"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏



"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ويشارك فيه العديد من النجوم مثل إدوارد، صفاء الطوخي، انجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.