القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
الثقافة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:16 م

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر اليمنى فريد بركات

اتحاد الكتاب العرب
نضال ممدوح
dostor.org/2656462

أرسل الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية عزاء إلى الشاعر الدكتور مبارك سالمين، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ينعى فيها الشاعر والصحفي اليمني الكبير فريد بركات (1946-2019) إثر تداعيات مرض عضال.

وأكد الصايغ في برقيته على الخسارة الكبيرة التي منيت بها الثقافة اليمنية برحيل بركات، الذي يعد واحدًا من أهم الشعراء والصحفيين في اليمن الشقيق، كما مارس العمل السياسي الحزبي وتعرض للاعتقال بسببه لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى أنه أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ومنظمة الصحفيين اليمنيين في عدن.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- في برقيته- إلى الدور الكبير والبارز الذي يقوم به المثقفون والأدباء والكتاب اليمنيون، سواء على المستوى الداخلي في قيادة العمل الوطني في سبيل تقدم اليمن وعزتها، أو على المستوى العربي، وتشهد على ذلك المطبوعات اليمنية التي تضيء أرفف المكتبات في كل دول الوطن العربي، والأسماء الأدبية الكبيرة التي خرجت من اليمن في الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي وفي مختلف الفنون والآداب.

وقال الصايغ: إن هذا ليس غريبًا ولا مدهشًا في بلد عريق مثل اليمن، تعد حضارته من أقدم الحضارات التي عرفها العالم، حضارة سبأ، ومن بلد يعد أول من أقام السدود، سد مأرب، لخدمة التنمية وصناعة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن التربة اليمنية ولادة، وسوف تستمر في العطاء ورفد الثقافة العربية بالمزيد من المثقفين والأدباء النابهين.

يذكر أن الراحل الكبير الشاعر والصحفي اليمني فريد بركات تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في عدن باليمن، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل منها على ليسانس الآداب عام 1968، وتقلد عددًا من المواقع الثقافية، منها: رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة التي تأسست في اليمن عام 1970، وكيلًا لوزارة الثقافة اليمنية، ثم نائبًا للوزير، مديرًا لتليفزيون عدن، نائبًا لرئيس اللجنة الدولية للإعلام لشئون الإذاعة والتليفزيون، مديرًا لمكتب وزارة الثقافة والسياحة وغيرها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية

مدير المنتخب: لا أعرف موعد انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة

تعرف على موعد مناقشة مشروع قانون العلاوات الجديدة بالبرلمان

"الزراعة": ننتج 300 ألف طن ليمون.. والتخلص من أشجاره سبب قلة المعروض

ads
الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ألبومات الصور

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

رياضة

ليفربول يكشف الستار عن قميصه الثاني الجديد

نادال يقصي فيدرير ويتأهل للنهائي الـ12 له بـ"رولان جاروس"

"مزيان" في طريقه إلى الوداد المغربي قادمًا من العين الإماراتي

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الرئيس نيوز

آخر كلام.. صلاح وماني باقيان في ليفربول

أرمينيا توفد أطباء وخبراء تطهير الألغام إلى سوريا

المونيتور: دواعش وأتراك يحرقون أغذية السوريين في الشمال

بالفيديو ..شاهد تبادل إطلاق نار بين الداخلية وإرهابيين بالعريش

التعليم تعلن عن خط ساخن ورقم فاكس لطوارئ الثانوية العامة

كشكول

وكيل تعليم البحيرة: جميع لجان الثانوية العامة جاهزة للامتحانات

تأمينات مكثفة لنقل الأسئلة وانتظام لجان امتحانات الثانوية العامة

ننشر خطة توزيع كراسات أسئلة الثانوية العامة

تعرف على مهام ملاحظي الثانوية العامة قبل 24 ساعة من انطلاق الامتحانات

4 إجراءات هامة لمكافحة "الغش الإلكتروني" بامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

نوم الأطفال نهارا يؤثر إيجابيا فى ذكائهم

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎