اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر اليمنى فريد بركات

أرسل الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية عزاء إلى الشاعر الدكتور مبارك سالمين، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ينعى فيها الشاعر والصحفي اليمني الكبير فريد بركات (1946-2019) إثر تداعيات مرض عضال.



وأكد الصايغ في برقيته على الخسارة الكبيرة التي منيت بها الثقافة اليمنية برحيل بركات، الذي يعد واحدًا من أهم الشعراء والصحفيين في اليمن الشقيق، كما مارس العمل السياسي الحزبي وتعرض للاعتقال بسببه لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى أنه أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ومنظمة الصحفيين اليمنيين في عدن.



وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- في برقيته- إلى الدور الكبير والبارز الذي يقوم به المثقفون والأدباء والكتاب اليمنيون، سواء على المستوى الداخلي في قيادة العمل الوطني في سبيل تقدم اليمن وعزتها، أو على المستوى العربي، وتشهد على ذلك المطبوعات اليمنية التي تضيء أرفف المكتبات في كل دول الوطن العربي، والأسماء الأدبية الكبيرة التي خرجت من اليمن في الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي وفي مختلف الفنون والآداب.



وقال الصايغ: إن هذا ليس غريبًا ولا مدهشًا في بلد عريق مثل اليمن، تعد حضارته من أقدم الحضارات التي عرفها العالم، حضارة سبأ، ومن بلد يعد أول من أقام السدود، سد مأرب، لخدمة التنمية وصناعة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن التربة اليمنية ولادة، وسوف تستمر في العطاء ورفد الثقافة العربية بالمزيد من المثقفين والأدباء النابهين.



يذكر أن الراحل الكبير الشاعر والصحفي اليمني فريد بركات تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في عدن باليمن، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل منها على ليسانس الآداب عام 1968، وتقلد عددًا من المواقع الثقافية، منها: رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة التي تأسست في اليمن عام 1970، وكيلًا لوزارة الثقافة اليمنية، ثم نائبًا للوزير، مديرًا لتليفزيون عدن، نائبًا لرئيس اللجنة الدولية للإعلام لشئون الإذاعة والتليفزيون، مديرًا لمكتب وزارة الثقافة والسياحة وغيرها.