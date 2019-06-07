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الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:14 م

نادال يقصي فيدرير ويتأهل للنهائي الـ12 له بـ"رولان جاروس"

نادال يقصي فيدرير
أ ش أ
dostor.org/2656461

فاز لاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال، على السويسري روجيه فيدرير بثلاث مجموعات نظيفة، في مباراتهما بالدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب "فيليب شاترييه" في باريس.

بدأ نادال، المصنف الثاني عالميا، المواجهة التي تعد كلاسيكو رياضة الكرة الصفراء، بقوة ليفوز بالمجموعة الأولى 6-3 وواصل بنفس الأداء في المجموعتين الثانية والثالثة اللتين حسمهما لصالحه بواقع 6-4 و6-2، ليصعد للنهائي الـ12 له في البطولة.

وسيواجه الماتادور الإسباني، في نهائي الأحد المقبل، الفائز من لقاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والنمساوي دومينيك تيم، في إطار سعيه لحصد لقب جديد في "رولان جاروس" بعد فوزه بالنهائيات الـ11 التي لعبها في السابق بالبطولة.

وسيكون هذا النهائي الـ26 لنجم التنس الإسباني البالغ من العمر 33 عاما في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" والتي يملك منها في رصيده خلال مسيرته الاحترافية 17 لقبا.

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