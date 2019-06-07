إكسبرس: مقابر بولندية تكشف حقيقة مرعبة عن العصر الحجري

ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن المقابر القديمة في مصر والأهرامات تكشف عن قيم فنية رائعة للفراعنة، إلا أن المباني الشبيهة بأهرامات الفراعنة في مصر، والتي اكتشفت في بولندا كشفت عن حقائق مرعبة للعصر الحجري.



وأضافت الصحيفة، أن المقابر القديمة التي تسبق عصر الأهرامات كشفت عن زمن من الرعب وعصور ما قبل التاريخ في العصر الحجري.



وتابعت، أن العلماء اكتشفوا هياكل شبيهة بالهرم موجودة في شمال ووسط بولندا، ويعتقد أنها تعود للعصر الحجري، وكشفت بعض الطقوس المرعبة التي كانت تجرى في هذا العصر.



وأشارت، إلى أن المقابر القديمة صنعت كنظيرتها المصرية لكن قبلها بنحو ألف عام، وتكونت من ألواح ضخمة من الحجر، إلا أنها لم تكن ضخمة وصلبة مثل أهرامات الجيزة.



وأوضحت، أن العلماء اكتشفوا بقايا عظام بشرية، تبين فيما بعد أنهم قتلوا، وكانت هذه عبارة عن مقابر جماعية، دفن فيها ما يقرب من 9 أفراد.



وأكدت الصحيفة، أن ما أثار رعب فريق البحث، أنه تبين من بقايا العظام أنها حرقت وبعضها تم كسره عن عمد وتمزيق عضلات عظام الفخذين مما يدل على أن هؤلاء كانوا وليمة لآكلي لحوم البشر.