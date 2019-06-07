"دفاع البرلمان" تناقش مشروع قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات بداية من يوم الأحد 9 يونيو الجارى إلى الثلاثاء 11 من الشهر ذاته.



وتناقش اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



كما تستأنف لجنة الدفاع بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، والإدارة المحلية.