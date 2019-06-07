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الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:10 م

"مزيان" في طريقه إلى الوداد المغربي قادمًا من العين الإماراتي

مزيان في طريقه إلى
وكالات
dostor.org/2656456

نجح نادي العين الإماراتي في حسم صفقة اللاعب الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان نجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وأنهى العين الاتفاق مع لاعب الوسط الجزائري عبد الرحمن مزيان، قادما من فريق اتحاد العاصمة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأخير.

ويدرس الزعيم العيناوي إعارة اللاعب لفريق آخر لمدة موسم، على أن يعود لصفوف الفريق في الموسم بعد المقبل.

ويعد "الوداد المغربي" أقرب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مزيان على سبيل الإعارة من العين.

وينتظر العين قرار مدربه الجديد، الكرواتي إيفان ليكو الذي سيحسم مصير الوافد الجديد من اللعب بقميص عملاق الإمارات أو إعارته.

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