عصام السقا أفضل ممثل دور ثاني عن "أبوجبل" في استفتاء الدستور

حصد الممثل الشاب عصام السقا جائزة أفضل ممثل "دور ثاني" في استفتاء "الدستور"، وذلك عن دوره في مسلسل "أبوجبل"، والذي ظهر فيه بشخصية "أحمد" نجل "وجيه أبواليزيد"، وشقيق "رحاب" الشخصية التي قدمتها الفنانة نجلاء بدر، حيث حصد نسبة تصويت وصلت إلى 48% من بين الممثلين الموجودين في المنافسة، وهو نفس الممثل الذي شارك أيضًا في مسلسل "كلبش" الجزء الثالث، والذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.



مسلسل "أبوجبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مجدي البحيري، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وحسن حسني، ورشا بن معاوية.