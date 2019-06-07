مصر للطيران تلغى 3 رحلات للسودان نظرًا للأحداث الجارية

ألغت مصر للطيران، اليوم الجمعة، 3 رحلات متجهة إلى الخرطوم، مساء اليوم وغدًا، بسبب الأحداث في السودان.



وذكرت مصر للطيران- في بيان اليوم- أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي رحلة رقم MS 853، والتي كان مقررًا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة MS 857، والتي كان مقررًا لها أن تقلع غدًا صباحًا، ورحلة رقم MS 855 التي كان من المقرر إقلاعها ظهر غد.



وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة العملاء؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.

