حنان مطاوع أفضل ممثلة في "لمس أكتاف" باستفتاء "الدستور"

حصدت النجمة حنان مطاوع أعلى تصويت في استفتاء جريدة "الدستور"، وذلك عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف"، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، وعرض في السباق الرمضاني الماضي، فيما حصدت في هذا الاسفتاء نسبة تصويت 36%، لتكون الأعلى بين النجمات الموجودات في الاستفتاء.



"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبدالوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبدالغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

