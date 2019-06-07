موقع هندي: الأسواق العربية أهم مصادر السياحة لمصر

أكد موقع "ديفيد سورس" الهندي، أن مصر بدأت حملاتها الترويجية لجذب السياح العرب، وتحديدًا من دول الخليج العربي.



وأضاف: أن الحملة الترويجية تضمنت لافتات ضخمة في الهواء الطلق، في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعمل بالتوازي مع حملة عبر الإنترنت، والتي تستهدف الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Snapchat وGoogle وYouTube وFacebook، بالإضافة إلى منصات مشاركة الفيديو مثل Dailymotion. مصر اليوم.



وأضاف: أن مصر تعتبر الأسواق العربية من أهم مصادر السياحة لديها وتمنحها أهمية كبرى، وتحرص الحكومة على استغلال الفرص لعرض التنوع الغني للأنماط السياحية المختلفة في مصر.



وكانت صحيفة "جولف نيوز" قد أكدت أن مصر وجهة الإماراتيين الأولى في عيد الفطر المبارك.