محمد ممدوح يتصدر استفتاء الدستور لأفضل ممثل عن "ولد الغلابة"

حصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل في استفتاء جريدة "الدستور"، عن الأفضل في رمضان الماضي 2019، وذلك بنسبة 25% في الاستفتاء الذي قام بالتصويت عليه عدد كبير من الجمهور، وهو المسلسل الذي عرض في السباق الرمضاني.



مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، ويشارك فيه العديد من النجوم مثل إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

