القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
عالم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:58 م

محكمة بريطانية تسقط دعوى على بوريس جونسون بتهمة الكذب

على بوريس جونسون
على بوريس جونسون
وكالات
dostor.org/2656441

أسقطت محكمة عليا في بريطانيا الجمعة دعوى رفعت على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، بتهمة تعمد الكذب أثناء الحملة التي سبقت الإستفتاء على بريكست في العام 2016.
ويزيل هذه القرار معضلة أمام جونسون في مسعاه للوصول لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا، مع إقناع محاميه للمحكمة بان القضية "كيدية وذات دوافع سياسية".
وقال القاضي مايكل سوبرستون: "نلغي قرار قاضي المنطقة بإصدار الاستدعاء" في هذه المحاكمة بحق جونسون.
وفي 29 مايو الفائت، أعلنت قاضية بريطانية أنه يتعين على جونسون المثول أمام محكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست.
والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول متعلقة بتصريحات جونسون بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) اسبوعيا للاتحاد الاوروبي.
وفيما يعد هذا الرقم هو إجمالي ما تدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن الرقم الصافي أقل بكثير، خاصة بسبب مدفوعات للقطاع الصحي في بريطانيا من موازنة الاتحاد الاوروبي.
وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر القضايا في استفتاء 2016.
وكانت القاضية مارغوت كوليمان اعتبرت الشهر الماضي أنّ "المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم اتوصل لأي نتائج او حقائق منها"، لكنّها تابعت "بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، ارتأيت أن هذه قضية كافية لإصدار الاستدعاءات".

وقبل صدور قرار المحكمة، أعرب رجل الاعمال برول عن "ثقته في المحكمة".
وداخل قاعة المحاكمة، قال ادريان داربيشير الممثل القانوني لجونسون الجمعة إن "النتيجة المنطقية الوحيدة التي كان يفترض أن تقرها (القاضية) هي أن هذه الاتهامات دوافعها سياسية وبالتالي هدفها التشويش".
وأضاف أن قاضية محكمة ويستمينستر اركتبت بذلك "خطأ في القانون" باستدعائها موكلها لجلسة تمهيدية ستحدد ما إذا كان يجب إحالة القضية على محكمة أخرى لمحاكمته.
وهذا ما أيده قاضيا المحكمة. وقالت القاضية آن رافيرتي إن "استنتاج المحكمة جاء بعد اقتناعنا بمرافعة درابيشير".
وجاء في طلب استدعاء جونسون الذي قدمه محامو بول انه "كذب مرارا وضلل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي (...) وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة".
وأضاف أن "الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوض ثقة عامة الناس في السياسة".
ويعتبر جونسون الأوفر حظا من بين 11 مرشحا يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.
والاثنين الفائت، أطلق جونسون حملته الرقمية لخوض المنافسة من أجل تولي قيادة الحزب المحافظين.
ووعد جونسون الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر "باتفاق أو بدون اتفاق" إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.
وتغادر ماي الجمعة رئاسة الحزب المحافظ معلنةً بذلك بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة بالنجاح حيث فشلت ماي: تنفيذ بريكست.
ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أشهر مع بروكسل والذي يُفترض أن ينظم خروجًا سلسًا من الاتحاد، ما اعتُبر هزائم مهينة لرئيسة الوزراء.
وستبقى تيريزا ماي في مهامها رئيسة للحكومة حتى تعيين حزب المحافظين خلفًا لها بحلول أواخر يوليو، وفي المملكة المتحدة، يتولى منصب رئاسة الوزراء، رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ 5 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ اسبوع

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ اسبوع

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ اسبوع

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ اسبوع

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية

مدير المنتخب: لا أعرف موعد انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة

تعرف على موعد مناقشة مشروع قانون العلاوات الجديدة بالبرلمان

"الزراعة": ننتج 300 ألف طن ليمون.. والتخلص من أشجاره سبب قلة المعروض

ads
الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ألبومات الصور

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

رياضة

ليفربول يكشف الستار عن قميصه الثاني الجديد

نادال يقصي فيدرير ويتأهل للنهائي الـ12 له بـ"رولان جاروس"

"مزيان" في طريقه إلى الوداد المغربي قادمًا من العين الإماراتي

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الرئيس نيوز

4 أسئلة حول زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى إيران

آخر كلام.. صلاح وماني باقيان في ليفربول

أرمينيا توفد أطباء وخبراء تطهير الألغام إلى سوريا

المونيتور: دواعش وأتراك يحرقون أغذية السوريين في الشمال

بالفيديو ..شاهد تبادل إطلاق نار بين الداخلية وإرهابيين بالعريش

كشكول

وكيل تعليم الفيوم يمنح عامل شهادة تقدير ويحيل 4 للتحقيق

وكيل تعليم البحيرة: جميع لجان الثانوية العامة جاهزة للامتحانات

تأمينات مكثفة لنقل الأسئلة وانتظام لجان امتحانات الثانوية العامة

ننشر خطة توزيع كراسات أسئلة الثانوية العامة

تعرف على مهام ملاحظي الثانوية العامة قبل 24 ساعة من انطلاق الامتحانات

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

نوم الأطفال نهارا يؤثر إيجابيا فى ذكائهم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎