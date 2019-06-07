حبس سائق حاول تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاوله تهريب كمية من مخدر الحشيش بداخل أمتعته أثناء إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول العربية من مطار برج العرب، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



كان ضباط مباحث أمن الموانئ، تلقوا إخطارًا من الخدمات الأمنية بإدارة شرطة موانئ "مطار برج العرب"، بضبط أحد الركاب يعمل سائق بإحدى الدول العربية، مقيم بمحافظة الشرقية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته خمس قطع بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 632 جرام كان يخفيهم داخل كيس بلاستيكى داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعته، أثناء مرورها على جهاز الكشف على الحقائب.



بمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.