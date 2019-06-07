تناول "الحامل" أطعمة غنية بالألياف يحمي الأجنه من الاضطرابات الهضمية

ذكرت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية للطفل.



وجدت الدراسة التي أجراها عدد من الباحثين من النرويج، أن كل 10 جرامات من الألياف تتناولها الحامل، تقلل خطر إصابة طفلها بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة 8٪



ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب يصيب المناعة الذاتية للطفل.



وأشار الباحثون إلى أن حمية الأم الغنية بالألياف قد تشجع بكتيريا الأمعاء المتنوعة والمتمتعة بالصحة المناعية لدى طفلها.



وأكد الباحثون، أنه إذا تناولت النساء نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل، فقد يكون أطفالهن أقل عرضة للإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.



ويعاني حوالي واحد بالمائة من السكان من مرض المناعة الذاتية، وقد شهد ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة.



ويمكن أن يكون للنظام الغذائي للأم الحامل آثار عميقة على صحة الطفل طوال حياته كلها، فإذا كانت تهتم الأم بطعامها خلال فترة الحمل، يمكن أن يولد الطفل بدون أي مشكلات.



وأشار الباحثون، إلى أن اتباع نظام غذائي فقير، غني بالأطعمة الدهنية والمجهزة، قد يزيد من مخاطر إصابة الطفل بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.



ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن أكثر من 45 جرامًا من الألياف يوميًا أثناء الحمل كانوا أقل عرضة بنسبة 34 في المئة لإنجاب طفل مصاب بمرض الاضطرابات الهضمية.