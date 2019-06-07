روسيا: إرسال 30 فردًا من حفظة السلام للمشاركة في بعثة مينوسكا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتزم إرسال 30 فردًا من حفظة السلام الروس؛ للمشاركة في بعثة "الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى" مينوسكا في الوقت القريب.



وأضاف بوجدانوف- في تصريحات على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي- أنه تم اتخاذ قرار بتفويض 30 ممثلًا لروسيا إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.. أعتقد أن هذا سيحدث قريبwا".



ووفقًا للأمم المتحدة، اضطر ما يصل إلى مليون شخص إلى النزوح من مناطقهم، منذ نشوب الصراع في الجمهورية، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.