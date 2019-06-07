"المركزي الصيني": بلادنا تملك الوسائل السياسية لمواجهة أمريكا

أعلن حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ، الجمعة، أن الصين تملك عددًا كبيرًا من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.



وقال حاكم البنك الشعبي في الصين في مقابلة مع بلومبرغ، "لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا هامش بالنسبة إلى السياسة المالية والنقدية، وأعتقد أن هامش المناورة كبير".



وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية الشهر الماضي.



وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين نهاية هذا الأسبوع في اليابان.



وأوضح أن الاجتماع مع منوتشين سيكون مناسبة "للقاء مثمر، كما هي الحال دائمًا"، لكن المناقشات حول النزاع التجاري ستكون "صعبة"، كما ذكرت وكالة بلومبرغ.



وتطرق يي غانغ أيضا الى قضية اليوان الصيني الذي شهد في الفترة الاخيرة تراجعا سريعا مقابل الدولار، نتيجة زيادة التوترات التجارية.



ويحول البنك المركزي في الوقت الراهن دون تراجع اضافي لليوان.



وقال يي "ستؤدي الحرب التجارية لبعض الوقت إلى ضغوط على اليوان، لكنه سيحافظ بعد الصدمة على استقراره القوي وقوته النسبية بالمقارنة مع العملات الصعبة في الأسواق الناشئة".