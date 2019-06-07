بعد صورة الشاطئ.. "صلاح" خارج قائمة الفراعنة أمام تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من ودية الفراعنة أمام تنزانيا، ضمن استعدادات المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019.



وجاء استبعاد أجيري لـ"صلاح" بسبب رغبته في تجربة عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة الودية قبل الاستقرار على القائمة النهائية لكأس الأمم، على أن يشارك في ودية غينيا.



ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري، إلى 19 يوليو المقبل.



ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا.



وكان صلاح قد نشر صورة له اليوم الجمعة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أحد الشواطئ البحرية والتي يُعتقد أنها خارج مصر، وعدم لحاقه بمعسكر الفراعنة.