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الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:56 م

"التعليم" تعلن التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن التفاصيل
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2656433

تنطلق، غدًا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وتعقد الامتحانات لـ669.749 طالبة وطالبة منهم 264.653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

وتعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 حتى تاريخه.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزا، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، وبلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156.371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ما تنتهجه الوزارة من شفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام؛ من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام.

وأعلن خالد عبدالحكم، أنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواء من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

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