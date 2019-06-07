الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابى بمدينة طرابلس اللبنانية

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابى الذي استهدف عناصر من الجيش والأمن اللبنانى بمدينة طرابلس شمالي لبنان، الإثنين الماضي.



وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف- في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة " ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ليلة الثالث من شهر يونيو عناصر من الجيش والأمن اللبناني بمدينة طرابلس شمال لبنان"، مضيفًا "ننحني أمام أرواح الجنود الذين سقطوا إثر هذا العمل الإرهابي، ونتقدم بخالص عبارات التعازى والمواساة لأسر الضحايا وذويهم ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق".



وأكد تضامن ووقوف الجزائر إلى جانب جمهورية لبنان الشقيق في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره، وضرب وحدة شعبه، مجددًا في ذات السياق موقف الجزائر الرافض للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره مهما كانت مبرراته ومسوغاته.