برشلونة يعلّق مفاوضاته مع دي ليخت

كشفت تقارير صحف إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي ​برشلونة​ قرر تعليق مفاوضات التعاقد مع الهولندي الدولي ماتياس ​دي ليخت​، مدافع أياكس.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العملاق الكتالوني قدم بالفعل عرضه الأخير لمينو رايولا، وكيل دي ليخت، وينتظر قرار اللاعب في الأسبوع المقبل.



وأشارت تقارير إلى أن باريس ​سان جيرمان​ عرض مؤخرًا على دي ليخت راتبًا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، ولكن برشلونة يرفض الدخول في مزايدات لضم الهولندي الشاب.



وأوضحت التقارير أن الراتب الأخير المقدم من قبل الإدارة الكتالونية يتراوح من 5 إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد للهولندي.



ومن المقرر أن يحدد دي ليخت موقفه النهائي، بعد خوض المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا الأحد المقبل.