غدًا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

تنطلق صباح غد السبت، أولى امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018-2019، التي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



ويؤدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، غدًا السبت، امتحان بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي الامتحان نحو 659 ألف طالب وطالبة، بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن المسئولين عن الامتحانات يضعون اليوم اللمسات النهائية، قبل ساعات من انطلاق امتحان اللغة العربية، مشيرة إلى مراجعة تسليم جميع لجان السير إلى رؤساء اللجان، والنظر في حالات اعتذار بعض رؤساء اللجان الذي تعرضوا لظروف قهرية، وتسليم الاحتياطيين.



وأضافت المصادر، أنه جرى فرش جميع اللجان، من غرف الكنترولات، وتعليق كشوف المناداة، ووضع أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم على مقاعدهم.



وبالنسبة لتسليم كراسات الأسئلة، قالت المصادر إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة، باستثناء القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح غد السبت، ليجرى فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.



أما بالنسبة للقاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة بهما، فجر غد السبت، وفي السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.



وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جه الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.



وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.



ولفتت المصادر إلى بدء فرق مكافحة الغش الإلكتروني، اعتبارًا من أمس الجمعة، لرصد أي تجاوزات قد تخل بالعملية الامتحانات.



وعقد اليوم 3634 رئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة، ومراقب أول اجتماعات مع المعلمين المنتدبين للجانهم عقب تسلمهم المدارس التي وقع عليها الاختيار لتكون لمقر امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل انطلاق أعمال الامتحان بنحو 24 ساعة.



وشهد الاجتماع استعراض تعليمات وزارة التعليم بشأن مهام الملاحظين باللجان، وكذلك مهام رجال أمن سير الامتحانات، وأهم المحظورات بالنسبة للمعلمين وللطلاب، وتدريب المعلمين علي توزيع كراسات "البوكليت " باللجان، وكيفية التعرف علي وسائل الغش الإلكتروني.



وشهدت الاجتماعات التأكيد على ضرورة الحضور المبكر لكافة المعلمين المنتدبين للجان، وبما لا يقل عن نصف ساعة عن بداية اللجان، وضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب سواء أثناء تفتيشهم مع دخولهم اللجان، أو سواء فترات المراقبة.



ومن جانبهم، قام المعلمون بتجهيز حجرة الكنترول، وتحديد حجرة العضو القانوني باللجنة، ولصق أرقام الجلوس على الديسكات، وتعليق اللوحات الإرشادية التي توضح أماكن لجان كل طلاب، وأخيرًا تعليق كشوف المناداة الخاصة بالطلاب.