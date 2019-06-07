الكشف عن موعد السوبر الألماني وانطلاقة البوندسليجا

ذكر الموقع الرسمي للبوندسليجا، اليوم الجمعة، أنه تقرر إقامة مباراة السوبر بين وصيف بطل الدوري بوروسيا دورتموند، وحامل لقب الكأس بايرن ميونخ، يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، معقل أسود الفيستيفال.



وجرت العادة أن تقام مباراة السوبر بين بطلى البوندسليجا وكأس ألمانيا، لكن تتويج البايرن باللقبين، منح الفرصة لأسود الفيستيفال لخوض اللقاء بصفته وصيفًا لبطل الدوري.



كما تم تحديد موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الألماني لموسم 2019-2020، حيث سيتم الكشف عنه يوم 28 يونيو الجاري.



وفي الـ26 من يوليو المقبل، ستنطلق منافسات دورى الدرجة الثانية الألمانى، بينما تبدأ الجولة الأولى للبوندسليجا يوم 16 أغسطس المقبل.